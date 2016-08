MARC PRENSKY

00:53

Es una cuestión interesante plantearse qué deben estudiar los niños para estar preparados para el futuro. Lo que no tienen que estudiar es las matemáticas, lenguas, ciencias naturales o ciencias sociales, que hemos enseñado en el pasado; porque casi todas esas cosas están en Internet. Cada alumno necesita una determinada cantidad de cada materia.

No todos necesitan estudiar todas las matemáticas, ni todos necesitan saber toda la historia. Son necesidades muy individuales. En la educación, el papel del profesor está cambiando radicalmente. Hasta ahora, el profesor era un proveedor de contenidos. Esto está cambiando porque el contenido está todo online, ya no hace falta alguien que lo suministre. Lo que sí hace falta es una figura que refuerce. Los niños empiezan a darse cuenta de que tienen poder en el mundo, a través de su conocimiento, de sus dispositivos, de la tecnología… Y una de las cosas que no estamos haciendo bien a día de hoy es reforzar a los niños, que tienen ya mucho poder, para que logren hacer grandes cosas y creen un mundo mejor mientras sigan siendo estudiantes. El resultado es que se convierten en personas que, por el resto de su vida, saben que pueden hacer un mundo mejor y saben cómo hacerlo. Porque habrán tenido una educación que les enseñó eso mismo.